  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

Bugün ay Aslan burcunda. Üstün olacağımız konuşmalar yapmak isteyebiliriz. Sert konuşmaların olduğu, hareketli bir gün geçirebiliriz. İçimizde kalan şeyleri söyleyip, hesaplaşmak isteyebiliriz. Bu arada güneş Aslan burcuna geçiyor. Aslan burçları doğum gününüz kutlu olsun! Güneşin Aslan yerleşimi hepimize iyi gelecek. Su grubu Yengeç burcu, biraz duygusal ve kasvetli bir hava yaşattı. Güneşin Aslan burcuna geçmesi ile enerjimiz yükselecektir. Ağustos ayını iyi değerlendirin. Eylül'de bir Mars retrosu bizi bekliyor. Bu retrodan sakin kalarak çıkanlar kazanacak. Tabi sakinliğimizi korumayı başarabilirsek. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:34
Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Ayın konumu, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve olayların, nedenini araştırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın ev değiştirmesi size sorumluluk getirecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

BOĞA: Birliktelikleriniz hakkında duygusal gelişmeler göstereceksiniz. Karşı tarafın yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İstediğiniz sonuca ulaşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Merkür para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olacak.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

ASLAN: Aktivitelerinizin engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
  • SON DAKİKA