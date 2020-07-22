Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Çarşamba

Bugün ay Aslan burcunda. Üstün olacağımız konuşmalar yapmak isteyebiliriz. Sert konuşmaların olduğu, hareketli bir gün geçirebiliriz. İçimizde kalan şeyleri söyleyip, hesaplaşmak isteyebiliriz. Bu arada güneş Aslan burcuna geçiyor. Aslan burçları doğum gününüz kutlu olsun! Güneşin Aslan yerleşimi hepimize iyi gelecek. Su grubu Yengeç burcu, biraz duygusal ve kasvetli bir hava yaşattı. Güneşin Aslan burcuna geçmesi ile enerjimiz yükselecektir. Ağustos ayını iyi değerlendirin. Eylül'de bir Mars retrosu bizi bekliyor. Bu retrodan sakin kalarak çıkanlar kazanacak. Tabi sakinliğimizi korumayı başarabilirsek. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...