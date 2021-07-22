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Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:28 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

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Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

İKİZLER: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine geliyor. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz Perşembe

ASLAN: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

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