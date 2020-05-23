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Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Mayıs Cumartesi burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:04
Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterip ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilikler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bir takım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları fazla abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Cumartesi

ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları, sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecektir. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır.

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