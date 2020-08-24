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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

Ay Akrep, güneş Başak burcunda. Bugüne oldukça sorgulayıcı başlıyoruz. Ay Akrep burcundayken duygusallığımız artıyor. Kırgın ve kıskanç hissedebiliriz. Bugün sahiplenici bir ruh haline bürünebiliriz. Güneş Başak burcundaki seyrine başladı. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar! Titiz haliniz 1 ay boyunca tüm burçlara sirayet edecek. Merkür'de Başak burcunda. Gökyüzünde toprak hakimiyeti var. Bu günlerde fazla detaycı olabiliriz. Kendinizi yormayın. İlişkilerinizi sorgulamak için doğru bir hafta olmayabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

KOÇ: Kendi oğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

BOĞA: Arkadaşlarınızla ortak bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde artıyor.

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: Kendinizi odaklamaya yönlendirmelisiniz. Etrafınızdakilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız.

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