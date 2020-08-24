Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Pazartesi

Ay Akrep, güneş Başak burcunda. Bugüne oldukça sorgulayıcı başlıyoruz. Ay Akrep burcundayken duygusallığımız artıyor. Kırgın ve kıskanç hissedebiliriz. Bugün sahiplenici bir ruh haline bürünebiliriz. Güneş Başak burcundaki seyrine başladı. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar! Titiz haliniz 1 ay boyunca tüm burçlara sirayet edecek. Merkür'de Başak burcunda. Gökyüzünde toprak hakimiyeti var. Bu günlerde fazla detaycı olabiliriz. Kendinizi yormayın. İlişkilerinizi sorgulamak için doğru bir hafta olmayabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...