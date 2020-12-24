Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

BOĞA: Bugün çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.
İKİZLER: Bugün güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdekilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Planlar yaparken fikir vermek isteyenleri göz ardı etmemelisiniz.
YENGEÇ: Duygusal tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin tavırları, canınızı sıkacaktır. Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz. Başarınızın devamı için, çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.
ASLAN: İdeallerinizden taviz vermek istemeyişiniz sizi daha bir anlamlı yapıyor. Yollarla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı uygulamaya başlamalısınız.