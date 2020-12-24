  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Aralık Perşembe günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:34 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:39
Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

KOÇ: Kendinizle ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Mars burcunuzda ilerlerken duygusal dürtüleriniz yüksek.
Anlamsız takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

BOĞA: Bugün çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.

Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

İKİZLER: Bugün güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdekilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Planlar yaparken fikir vermek isteyenleri göz ardı etmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

YENGEÇ: Duygusal tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin tavırları, canınızı sıkacaktır. Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz. Başarınızın devamı için, çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.

Günlük burç yorumları - 24 Aralık Perşembe

ASLAN: İdeallerinizden taviz vermek istemeyişiniz sizi daha bir anlamlı yapıyor. Yollarla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı uygulamaya başlamalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi
Jüpiter ile Satürn’ün büyük buluşması İzmir'de böyle görüntülendi