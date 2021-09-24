  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

Burcunuzu bugünlerde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 08:47 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:11
Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalara girmek isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

İKİZLER: BUGÜN sözleriniz anlamlı. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulanlara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.
Yaklaşımlarınız mantıksal olmalı. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Cuma

ASLAN: HER şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız zayıf.
Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini çok iyi biliyorsunuz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...
Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...