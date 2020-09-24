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Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:53 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:53
Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, her zaman liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Takıntılarınız yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Güçlü enerjiniz hatalara sebep verebiliyor.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

YENGEÇ: Ailenizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün daha anlayışlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

ASLAN: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun. Çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.

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