Günlük burç yorumları - 24 Eylül Perşembe

BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Takıntılarınız yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmamalısınız.
İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Güçlü enerjiniz hatalara sebep verebiliyor.
YENGEÇ: Ailenizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün daha anlayışlı olmalısınız.
ASLAN: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun. Çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.