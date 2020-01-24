Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Ocak cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 09:29Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 09:30
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Günlük burç yorumları - 24 Ocak Cuma
KOÇ: Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sosyal konularda başarılı bir performans sergileyeceğiniz bir gün içindesiniz. Partnerinizin her konuda desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, hedeflerinizde ısrarcı bir tutum içinde olmanız, sizin için artı teşkil edecektir.
BOĞA: Bilinçaltınız yoğun ve aktif. Yapmayı planladığınız çalışmalar içinde, kendi sınırlarınızı aşma konusunda dikkatli olmanız gereken çok şey var. Enerjinizi doğru kullandığınız zaman, hedeflerinize çok kolay yaklaşacaksınız. Bugün, içsel hesaplaşmalar içinde olacak ve tansiyonu yüksek olayları kendinize çekeceksiniz.
Günlük burç yorumları - 24 Ocak Cuma
İKİZLER: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.
Günlük burç yorumları - 24 Ocak Cuma
YENGEÇ: İletişim konusunda başarılı bir performans sergilemenize rağmen, engellere takıldığınız zaman, güç bağı oluşturduğunuz kişilerle aranızda istenmeyen problemler ortaya çıkabiliyor. Bugün, kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Güven duygunuzu dengeli kullanıyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 24 Ocak Cuma
ASLAN: Yüksek ideallerinize kanalize olmuş durumdasınız. Bugün, kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yollarla ilgili planlar yapacak ve özgürlük duygusu içinde hareket edeceksiniz. Öğrenmeye karşı duyacağınız istek karşısında, bazı seminer ve kurslara katılacaksınız.