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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

Ay bugün Akrep burcunda. Şüpheci olduğumuz bir güne uyandık. Bugün hepimiz birer dedektif gibi hissedip, hataların peşine düşebiliriz. Huzursuz bir gün. Kıskançlıklar ve tartışmalar artıyor. Akrep burcunun verdiği etki ile, hislerimizde haklı çıkabiliriz. Hataya tahammül edemeyeceğiniz bir gün olacak. Günün sonunda kalp kırmış ya da kırılmış olabilirsiniz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 09:42
Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek yer kendi sağlığımız. Koşulların şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

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Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

BOĞA: Zamanla deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

İKİZLER: Kısa bir zaman diliminde özel bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

YENGEÇ: Dostlarınızla yaptığınız sohbetlerde, keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; mutlak şekilde kendinizi koşullandırmayın.

Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

ASLAN: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken, olaylara biraz felsefi bakmaya çalışın.
İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.

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