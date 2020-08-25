Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Salı

Ay bugün Akrep burcunda. Şüpheci olduğumuz bir güne uyandık. Bugün hepimiz birer dedektif gibi hissedip, hataların peşine düşebiliriz. Huzursuz bir gün. Kıskançlıklar ve tartışmalar artıyor. Akrep burcunun verdiği etki ile, hislerimizde haklı çıkabiliriz. Hataya tahammül edemeyeceğiniz bir gün olacak. Günün sonunda kalp kırmış ya da kırılmış olabilirsiniz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Ağustos Salı günlük burç yorumları...