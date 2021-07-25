Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA iş birliğinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıktığınız için, koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutun. BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için her türlü şartları hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Enerjiniz ve istekleriniz sorun olabilir. İKİZLER: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlarda ısrarcısınız. YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Konular karmaşıklaşabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz. ASLAN: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendireceksiniz. Liderlik yapacağınız bazı olayların gündem kazanacak, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluk zaman alabilir. BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. TERAZİ: KİŞİSEL hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere diretme yapmayın. Finans konularına ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirleriniz var. AKREP: ENERJİNİZİ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi ortaya koyacaksınız. Gücünüzü yansıtıyorsunuz. YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler var. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen olaylara bakış açınızda bir esneklik var. Yatırım konusunda kararlısınız. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak. KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak. BALIK: İŞTE gösterdiğiniz çabaların size kazandıracağı prestiji unutmayın ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmeyin. Değer yargılarından yola çıkıp, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi var.