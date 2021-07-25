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Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:47 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:51
Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA iş birliğinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıktığınız için, koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutun.

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Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için her türlü şartları hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Enerjiniz ve istekleriniz sorun olabilir.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

İKİZLER: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlarda ısrarcısınız.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Konular karmaşıklaşabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar

ASLAN: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendireceksiniz. Liderlik yapacağınız bazı olayların gündem kazanacak, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluk zaman alabilir.

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