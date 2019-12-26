Burcunuzda bugün sizleri neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 26 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:18Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:21
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Günlük burç yorumları - 26 Aralık Perşembe
KOÇ: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var sanki. Ay Oğlak burcunda ilerlerken arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturuyor. Zamanınızı daha sistematik kullanırsanız, enerji alışverişleriniz olumlu gelişecek.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ay ve Merkür. yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken zihinsel aktivitenizi de yüksek performans sergiliyor. Partnerinizin sizin için kalıcı düşünceleri var.
Günlük burç yorumları - 26 Aralık Perşembe
İKİZLER: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi, kendiniz koşullandırmayın. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor.
Günlük burç yorumları - 26 Aralık Perşembe
YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Ay aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.
Günlük burç yorumları - 26 Aralık Perşembe
ASLAN: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın. Çünkü, insanlara verdiğiniz güven duygusu; karşılıklı olarak oto kontrol mekanizmasının ihmal edilmesine neden olabiliyor.