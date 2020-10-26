BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor.
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. İsteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
YENGEÇ: Verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermeye ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve aileniz arasında kalmak istemiyorsunuz.