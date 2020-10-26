  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor.

Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. İsteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Ekim Pazartesi

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim göstermeye ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve aileniz arasında kalmak istemiyorsunuz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Pazartesi hava durumu...
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Pazartesi hava durumu...
  • SON DAKİKA