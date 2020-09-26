Günlük burç yorumları - 26 Eylül Cumartesi!

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:06Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:06
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KOÇ: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
BOĞA: Bugün birtakım gizlilikler konusunda ısrarcısınız. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz. Öfkelerinizi baskı altında tutarak, bazı olayları aşmanız mümkün değil.
İKİZLER: Bugün, işinizde yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Fakat duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz birtakım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partneriniz, alınganlık gösterebilir.
YENGEÇ: İş yaşantınızdaki fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerinin su üstüne çıkmasına neden olacaktır. Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek, yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamalısınız.
ASLAN: Bugün enerjinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Güç birleşmelerini sevmenize rağmen, son sözü siz söylemek istiyorsunuz.