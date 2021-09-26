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Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 08:51 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 08:57
Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

KOÇ: ATILIMLARINIZ için uygun bir gün. Ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

BOĞA: BUGÜN, duygusal anlamda mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Yaşamınızı yönlendirme konusunda başarılı adımlar atıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

İKİZLER: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

YENGEÇ: KENDİNİZİ haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olmak için fırsatları kaçırmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 26 Eylül Pazar

ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı kimse inkar etmiyor.

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