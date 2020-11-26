Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

BOĞA: Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.
İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.
YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınız veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.
ASLAN: Beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.