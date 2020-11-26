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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Kasım Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:32
Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

BOĞA: Aile bireylerinin isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınız veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek.
Bugün özellikle hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 26 Kasım Perşembe

ASLAN: Beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

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