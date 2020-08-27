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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

Bugün ay Yay burcunda. Bugün enerjimiz oldukça yüksek olacak. Kafamız rahat bir şekilde günü tamamlamak istiyoruz. Bugün eğlenmek, gezmek ve arkadaş sohbetleri ön planda olacak. Yeni yerler ve yeni lezzetler keşfetmek isteyebilirsiniz. İşe gitmek istemeyebilir, kafanıza göre takılmak isteyebilirsiniz. Başak burçlarının doğum gününü kutladığı şu günlerde, Merkür'ün Başak seyri devam ediyor. Kendimizi doğru ifade edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:58
Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

KOÇ: Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen olayların nedenini araştırabilirsiniz. Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. İçinizde kopan fırtınalar, sizi melankolik yapabilir.

Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

İKİZLER: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Enerjinizi partnerinize yansıtarak onun sorunları ile ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

YENGEÇ: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir.
Akşam saatlerinde keyifli anlar geçirebilir, duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

ASLAN: Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz öne çıkacak

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