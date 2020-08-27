Günlük burç yorumları - 27 Ağustos Perşembe

Bugün ay Yay burcunda. Bugün enerjimiz oldukça yüksek olacak. Kafamız rahat bir şekilde günü tamamlamak istiyoruz. Bugün eğlenmek, gezmek ve arkadaş sohbetleri ön planda olacak. Yeni yerler ve yeni lezzetler keşfetmek isteyebilirsiniz. İşe gitmek istemeyebilir, kafanıza göre takılmak isteyebilirsiniz. Başak burçlarının doğum gününü kutladığı şu günlerde, Merkür'ün Başak seyri devam ediyor. Kendimizi doğru ifade edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...