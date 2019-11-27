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Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 27 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:24
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

KOÇ: Bugün, güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

BOĞA: İsteklerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek için sistemli bir şekilde planlamalısınız. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız.

Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz oldukça yüksek. Bugün, katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapmak isteyeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Ay'ın konumu, iş arkadaşlarınızla aranızda görüş ayrılığına neden olabilir. Takıntılarınızdan uzak kalıp, hafta sonunu sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınız fikirlerinizden yararlanmak isteyecek.

Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba

ASLAN: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, kaliteyi sağlayabileceksiniz

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