BOĞA: İsteklerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek için sistemli bir şekilde planlamalısınız. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız.
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
İKİZLER: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz oldukça yüksek. Bugün, katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapmak isteyeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
YENGEÇ: Ay'ın konumu, iş arkadaşlarınızla aranızda görüş ayrılığına neden olabilir. Takıntılarınızdan uzak kalıp, hafta sonunu sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınız fikirlerinizden yararlanmak isteyecek.
Günlük burç yorumları - 27 Kasım Çarşamba
ASLAN: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, kaliteyi sağlayabileceksiniz