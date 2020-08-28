Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

Ay bugün Oğlak burcunda. Gergin ve yorgun hissedebiliriz. Oğlak burcunun ruh haline bürüneceğimiz bir gün. Çalışmak ve tüm işleri bugüne sıkıştırmak isteyebilirsiniz. Kafanızdaki sorulara cevap aradığınız bir sabah olacak. Bugün temponuzu artırabilirsiniz. Evde yeni değişiklikler yaparak kontrolü ele almak isteyebilirsiniz. Gökyüzünde toprak hakimiyetinin olduğu şu günlerde, Mars retrosuna doğru gidiyoruz. Eylül ayı bir kaos olabilir. Süreci iyi yönetmeye çalışın. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...