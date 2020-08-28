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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

Ay bugün Oğlak burcunda. Gergin ve yorgun hissedebiliriz. Oğlak burcunun ruh haline bürüneceğimiz bir gün. Çalışmak ve tüm işleri bugüne sıkıştırmak isteyebilirsiniz. Kafanızdaki sorulara cevap aradığınız bir sabah olacak. Bugün temponuzu artırabilirsiniz. Evde yeni değişiklikler yaparak kontrolü ele almak isteyebilirsiniz. Gökyüzünde toprak hakimiyetinin olduğu şu günlerde, Mars retrosuna doğru gidiyoruz. Eylül ayı bir kaos olabilir. Süreci iyi yönetmeye çalışın. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:42 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:53
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin bugün çok güçlü. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.

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Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

BOĞA: Ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınızda başarıyı geliyor.
Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

YENGEÇ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler, farklı fikirler gündemde olacak.

Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cuma

ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

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