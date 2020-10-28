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Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi beler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:11
Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

KOÇ: Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

BOĞA: Güçlü enerjinizi çevreniz de hissediyor. Yapacağınız her şeyi önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz ve bazı problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

İKİZLER: Girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat, yaşam sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

YENGEÇ: Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi yoğun. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Çarşamba

ASLAN: Kişiselliğinizi vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bir takım değişimler içindesiniz. Planlarınız için bol fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Duygularınızı paylaşmaya ihtiyacınız var.

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