Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi
Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:24
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:25
KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. Güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.
BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.
İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.
YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.
ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek sizi güçlendirecek.