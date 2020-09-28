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Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 10:25
Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. Güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulamak için içinize kapamış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Eylül Pazartesi

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, yaratıcılığınızın desteklendiğiniz görmek sizi güçlendirecek.

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