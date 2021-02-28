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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmelisiniz? İşte 28 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 09:19
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

KOÇ: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

BOĞA:Ani aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiliğinize önem veriyorsunuz fakat sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

ASLAN: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

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