Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazar

BOĞA:Ani aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacak. Kişiliğinize önem veriyorsunuz fakat sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizde radikal kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli ve yararlı olacak. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istiyorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrayacaksınız.
ASLAN: Bugün enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.