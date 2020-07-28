Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

Bugün ay Akrep burcunda. Her şeyden şüphelendiğimiz bir güne uyandık. Bugün, herkesi sorgulamak isteyebiliriz. Aynı zamanda ön sezilerimizin güçlü olduğu bir gün. Biraz sakin kalıp, kalbinizi dinlerseniz doğruyu bulabilirsiniz. Bu arada söylemeden geçmeyelim 3 Ağustos'ta Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Ama ağustos en rahat ay olarak dikkati çekecek. Bu ay aşk ön planda olacak. Kalbinizi sonuna kadar açın ve aşkın tadını çıkarın! Eylül ayına kadar kalbinizde gizli kalan duyguları açığa vurun. Eylül'de Mars retrosu bizleri bekliyor. Sevmek değil kırmanın kolay olduğu bir retro olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Temmuz Salı günlük burç yorumları...