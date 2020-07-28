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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

Bugün ay Akrep burcunda. Her şeyden şüphelendiğimiz bir güne uyandık. Bugün, herkesi sorgulamak isteyebiliriz. Aynı zamanda ön sezilerimizin güçlü olduğu bir gün. Biraz sakin kalıp, kalbinizi dinlerseniz doğruyu bulabilirsiniz. Bu arada söylemeden geçmeyelim 3 Ağustos'ta Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Ama ağustos en rahat ay olarak dikkati çekecek. Bu ay aşk ön planda olacak. Kalbinizi sonuna kadar açın ve aşkın tadını çıkarın! Eylül ayına kadar kalbinizde gizli kalan duyguları açığa vurun. Eylül'de Mars retrosu bizleri bekliyor. Sevmek değil kırmanın kolay olduğu bir retro olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 09:43
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.

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Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

BOĞA: Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamaya çalışıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor.Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Salı

ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

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