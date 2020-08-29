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Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

Ay bugün Oğlak burcunda. Güne gergin başlıyoruz. Tüm işleri bugüne sıkıştırmak isteyebilirsiniz. Yorgun ve sinirli olacağımız bir güne uyandık. Disiplinli olmayan insanlara tahammülümüz yok. Her şeyi kendi sistemimize göre düzenlemek istiyoruz. Oğlak burcunun hırsıyla bugün yarım kalan tüm işlerimizi sonuca bağlayacağız. Erken kalkan yol alır mantığıyla güne çok erken başlamış olabiliriz. Sakin olmaya çalışın. Bugün tek istediğiniz yalnızlık. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:38
Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

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Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

BOĞA: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım istemiyorsunuz. Maddi konularda yeni fikirlere açıksınız.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.

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