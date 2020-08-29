Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Cumartesi

Ay bugün Oğlak burcunda. Güne gergin başlıyoruz. Tüm işleri bugüne sıkıştırmak isteyebilirsiniz. Yorgun ve sinirli olacağımız bir güne uyandık. Disiplinli olmayan insanlara tahammülümüz yok. Her şeyi kendi sistemimize göre düzenlemek istiyoruz. Oğlak burcunun hırsıyla bugün yarım kalan tüm işlerimizi sonuca bağlayacağız. Erken kalkan yol alır mantığıyla güne çok erken başlamış olabiliriz. Sakin olmaya çalışın. Bugün tek istediğiniz yalnızlık. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...