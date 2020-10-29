Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin içn yorumladı. İşte 29 Ekim Perşembe günlük burç yorumları... KOÇ: Bu hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz. BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız. İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. YENGEÇ: Merkür Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz. ASLAN: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz. TERAZİ: Bugün aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı ve ilginç gelebilirsiniz. Yolculuklarda ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız.