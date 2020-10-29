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Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin içn yorumladı. İşte 29 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:48
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

KOÇ: Bu hafta özellikle süregelen çalışmalarda başarılısınız. Oldukça zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Eski pürüzlerden kurtulmak için önemli aşamalardan geçiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilere karşı ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

YENGEÇ: Merkür Terazi burcunda geri gitmeye başlıyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı avantajları düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 29 Ekim Perşembe

ASLAN: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz.
Bazen kendinizi tutamıyorsunuz. Yeni ufuklar açılıyor.

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