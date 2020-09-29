Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Eylül Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Güçlü kararlar verebilecekleri bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. BOĞA: Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. İKİZLER: Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün bir çok sorunu kombin çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahipsiniz. YENGEÇ: Arzularınıza gem vuramazsınız. Bugün farklı bir şeyler yapmanız için Ay Balık'ta size her türlü desteği veriyor. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyacınız var. ASLAN: Bugün bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz. BAŞAK: Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. TERAZİ: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği enerji çok önemli olacak. Sabırlı ve sessiz kalmak sizi sıkacaktır.