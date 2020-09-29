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Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:29 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 10:29
Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

KOÇ: Güçlü kararlar verebilecekleri bir gününüzdesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.
İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli.

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Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

BOĞA: Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.
Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, sizden haber bekliyor.

Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

İKİZLER: Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bugün bir çok sorunu kombin çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

YENGEÇ: Arzularınıza gem vuramazsınız. Bugün farklı bir şeyler yapmanız için Ay Balık'ta size her türlü desteği veriyor. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 29 Eylül Salı!

ASLAN: Bugün bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçsel korkularınızı bir an önce yenmelisiniz. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

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