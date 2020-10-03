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Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:18 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin parçanız haline geldi. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor.

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Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

BOĞA: Bugün aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Aniden gelişecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

İKİZLER: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atabiliyorsunuz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmalısınız. Problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.

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