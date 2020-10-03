Günlük burç yorumları - 3 Ekim Cumartesi

BOĞA: Bugün aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Aniden gelişecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.
İKİZLER: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atabiliyorsunuz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmalısınız. Problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.
ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.