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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 08:48
Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

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Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

YENGEÇ: Retro Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Ekim Pazar

ASLAN: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Terazi'de ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

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