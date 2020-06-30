Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

5 Temmuz'da gerçekleşecek Ay Tutulması için gün sayarken, bir taraftan da Güneş Tutulması'nın devam eden etkileriyle uğraşıyoruz. Merkür'ün retro olması yeterince yorucu. Mars Koç burcuna geçti, büyük söylemler başladı. Gökyüzü oldukça hareketli. Bugün ay Akrep burcunda ilerliyor. Duygusal ve hassas hissedebiliriz. Şüpheci bir hava hakim olabilir. Tartışmalardan kaçının. Bu arada şans ve bereket gezegeni Jüpiter'in de retro hareketi devam ediyor. Bu durum kazalara neden olabilir. Acele hareket etmekten kaçının. En önemlisi de bu dönemde evlilik kararı almayın. Retronun bitmesini bekleyin. Merkür retrosunun olduğu dönemde atılan adımlar uzun ömürlü olmayacaktır. Retro bitimiyle kalbinizi aşka açabilirsiniz. Eğer uzun süren ilişkiniz bittiyse, belki de doğrusu budur. İyi düşünün. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 30 Haziran Salı günlük burç yorumları...