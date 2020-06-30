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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

5 Temmuz'da gerçekleşecek Ay Tutulması için gün sayarken, bir taraftan da Güneş Tutulması'nın devam eden etkileriyle uğraşıyoruz. Merkür'ün retro olması yeterince yorucu. Mars Koç burcuna geçti, büyük söylemler başladı. Gökyüzü oldukça hareketli. Bugün ay Akrep burcunda ilerliyor. Duygusal ve hassas hissedebiliriz. Şüpheci bir hava hakim olabilir. Tartışmalardan kaçının. Bu arada şans ve bereket gezegeni Jüpiter'in de retro hareketi devam ediyor. Bu durum kazalara neden olabilir. Acele hareket etmekten kaçının. En önemlisi de bu dönemde evlilik kararı almayın. Retronun bitmesini bekleyin. Merkür retrosunun olduğu dönemde atılan adımlar uzun ömürlü olmayacaktır. Retro bitimiyle kalbinizi aşka açabilirsiniz. Eğer uzun süren ilişkiniz bittiyse, belki de doğrusu budur. İyi düşünün. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 30 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı 09:39
Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

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Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşanacak. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

Günlük burç yorumları - 30 Haziran Salı

ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

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