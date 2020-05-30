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Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

KOÇ: Bugün risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar için zor dönem.

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Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

BOĞA: Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetmede pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.

Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabır göstermelisiniz. Maddi konularda gerilemeler olabilir. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almamalısınız.

Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi

ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

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