BOĞA: Bugün manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetmede pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
İKİZLER: Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabır göstermelisiniz. Maddi konularda gerilemeler olabilir. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almamalısınız.
Günlük burç yorumları - 30 Mayıs Cumartesi
ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.