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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

Ağustos ayı geldi çattı. Güzel ve ılımlı bir aya giriş yapıyoruz. Aslan burcuna yerleşen güneş, hepimize enerji vermeye devam edecek. Ağustos'un sonunda Mars retrosunun gölgeli günleri başlayacak. Kaosun fragmanı diyebiliriz. Bu arada Merkür Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Aslan burcunun egolu hallerini bilirsiniz. Merkür'de bu durum iyice artabilir. Çevrenizle inatlaşmak ve üstün olmak için kırıcı cümleler kurmamaya dikkat edin. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım tavırları Merkür Aslan burcundayken karşımıza çıkacak. Çok dikkat etmeli, kırmadan ve kırılmadan bu süreci atlatmalıyız. Bu ayı iyi değerlendirin. Üzmek ve üzülmek yerine sevin. Eylül ayı zorlayacak. Bu nedenle Ağustos ayında bolca eğlenin! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 09:35
Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere ihtiyacınız var. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

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Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

BOĞA: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenerek zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları biraz akışına bırakmalısınız.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinizin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz. Başlatacağınız işlerin avantajlarını iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

ASLAN: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız . Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

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