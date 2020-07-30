Günlük burç yorumları - 30 Temmuz Perşembe

Ağustos ayı geldi çattı. Güzel ve ılımlı bir aya giriş yapıyoruz. Aslan burcuna yerleşen güneş, hepimize enerji vermeye devam edecek. Ağustos'un sonunda Mars retrosunun gölgeli günleri başlayacak. Kaosun fragmanı diyebiliriz. Bu arada Merkür Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Aslan burcunun egolu hallerini bilirsiniz. Merkür'de bu durum iyice artabilir. Çevrenizle inatlaşmak ve üstün olmak için kırıcı cümleler kurmamaya dikkat edin. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım tavırları Merkür Aslan burcundayken karşımıza çıkacak. Çok dikkat etmeli, kırmadan ve kırılmadan bu süreci atlatmalıyız. Bu ayı iyi değerlendirin. Üzmek ve üzülmek yerine sevin. Eylül ayı zorlayacak. Bu nedenle Ağustos ayında bolca eğlenin! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...