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Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 08:54
Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız zaman kaybettirebilir.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.

Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı

ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

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