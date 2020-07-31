Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

Ilımlı belki de en rahat ay olan Ağustos'a girmek üzereyiz. Herkesin pozitif enerjiler dağıttığı bir ay olacak. Sadece Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın biraz sert etkileri olabilir. Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, yine en fazla Kova burçlarını etkileyecek. Eski sevgilinizle barışmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için Ağustos ayı ideal olacaktır. Merkür Aslan burcuna geçiyor. Güç savaşları başlayabilir. İnatlaşmaktan vazgeçin. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...