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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

Ilımlı belki de en rahat ay olan Ağustos'a girmek üzereyiz. Herkesin pozitif enerjiler dağıttığı bir ay olacak. Sadece Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'ın biraz sert etkileri olabilir. Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, yine en fazla Kova burçlarını etkileyecek. Eski sevgilinizle barışmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için Ağustos ayı ideal olacaktır. Merkür Aslan burcuna geçiyor. Güç savaşları başlayabilir. İnatlaşmaktan vazgeçin. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2020 Cuma 09:39 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020 Cuma 09:48
Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

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Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ya da aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Cuma

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz olacak. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

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