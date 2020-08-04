  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

Bugün ay Kova burcunda. Dün saat 17:58 sularında Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşti. Bugüne de ay Kova burcundayken başlıyoruz. Dolunay'ın biraz sert etkileri olabilir. Artık karar verip harekete geçme zamanı. Kova Dolunay'ı hareket etmemizi, geçmişi geride bırakmamızı söylüyor. Sizi bıktıran her şeyi arkanızda bırakın. Sizi sevmeyen birini hayatınıza yük etmeyin. Kova Dolunay'ı bitişleri getirebilir. Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:27 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 09:50
Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlıyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

BOĞA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
  • SON DAKİKA