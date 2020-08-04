Günlük burç yorumları - 4 Ağustos Salı

Bugün ay Kova burcunda. Dün saat 17:58 sularında Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşti. Bugüne de ay Kova burcundayken başlıyoruz. Dolunay'ın biraz sert etkileri olabilir. Artık karar verip harekete geçme zamanı. Kova Dolunay'ı hareket etmemizi, geçmişi geride bırakmamızı söylüyor. Sizi bıktıran her şeyi arkanızda bırakın. Sizi sevmeyen birini hayatınıza yük etmeyin. Kova Dolunay'ı bitişleri getirebilir. Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Ağustos Salı günlük burç yorumları...