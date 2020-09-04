Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

Ay bugün Koç burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. İstediğimiz şeyler için sonuna kadar savaşacağız. Bugün istediğimiz şeyleri elde etmek için mücadele verdiğimiz bir gün olacak. Ani sinirlenmelere karşı dikkatli olun. İnişli çıkışlı bir gün geçirebiliriz. Kavgalara müsait bir gün. Kavga etmekten kaçının. Sabredenin kazandığı bir aydayız. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Eylül Cuma günlük burç yorumları...