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Haberler Galeri Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

Ay bugün Koç burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. İstediğimiz şeyler için sonuna kadar savaşacağız. Bugün istediğimiz şeyleri elde etmek için mücadele verdiğimiz bir gün olacak. Ani sinirlenmelere karşı dikkatli olun. İnişli çıkışlı bir gün geçirebiliriz. Kavgalara müsait bir gün. Kavga etmekten kaçının. Sabredenin kazandığı bir aydayız. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 10:40
Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

KOÇ: Karşılıklı duygular çatışacak. Elde edeceğiniz haklarınızla karşı tarafın size sunacağı şartlar arasında yanlış dengeler söz konusu. Düşüncelerinizden yola çıkarak etrafınıza duvar örebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

BOĞA: İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızı sıkabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. İstenmeyen olaylar gelişebilir.

Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

İKİZLER: Partnerinizle sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. İçinde bulunduğunuz dönemde sabırlı olmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgileriniz ve aklınızla birlikte ilerleyecek.

Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

YENGEÇ: Şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içindesiniz. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü ve hesaplı kullanın.

Günlük burç yorumları- 4 Eylül Cuma

ASLAN: Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmalı, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için çalışmaları ertelemelisiniz.

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