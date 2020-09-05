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Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

Bugün Ay Koç burcunda. Gergin bir güne uyandık. Enerjimizin yüksek olduğu bir gün. Sosyalleşmek için arkadaş çevremizle iletişime geçeceğiz. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Bugün tuttuğunuzu koparmak için büyük bir mücadele vermeniz gerekebilir. Gökyüzündeki toprak hakimiyeti yerini ateş ve havaya teslim etmeye hazırlanıyor. Merkür Başak burcundaki seyrini tamamlayarak Terazi'ye geçmeye hazırlanıyor. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 10:18
Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

KOÇ: Ortak çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz, coşkunuzu artırırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

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Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi olacak. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

İKİZLER: Sizi fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakimsiniz. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak çalışmalarınız olacak.

Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

YENGEÇ: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.

Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

ASLAN: Asla haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalarınız olacak. Sevdiğinizle kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

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