Günlük burç yorumları- 5 Eylül Cumartesi

Bugün Ay Koç burcunda. Gergin bir güne uyandık. Enerjimizin yüksek olduğu bir gün. Sosyalleşmek için arkadaş çevremizle iletişime geçeceğiz. Sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Bugün tuttuğunuzu koparmak için büyük bir mücadele vermeniz gerekebilir. Gökyüzündeki toprak hakimiyeti yerini ateş ve havaya teslim etmeye hazırlanıyor. Merkür Başak burcundaki seyrini tamamlayarak Terazi'ye geçmeye hazırlanıyor. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...