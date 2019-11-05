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Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Merkür Retrosunun burcunuza etkileri neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Kasım Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 09:29
Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

KOÇ:

Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.

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Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

BOĞA:

Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz. Gece uykularınızı ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

İKİZLER:

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.

Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

YENGEÇ:

Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Kasım Salı

ASLAN:

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.

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