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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

Günlerdir beklediğimiz Ay Tutulması gerçekleşti. Tutulmanın etkilerini uzun süre hissedeceğiz. Bu sabah ruh halimiz tutulmanın etki aldığı alana göre değişecektir. Bu tutulma bazı şeylerin bitişi olurken bazı şeylerin de başlangıcı olabilir. Oğlak burçları, tutulmadan dolayı, yorgun hissedebilirsiniz. Hayatınızda yeni bir döngü başlıyor. Tutulmadan en çok etki alan; Terazi, Koç, Aslan ve Yengeç burçları içinde geçerli bu durum. Hayatınızda bazı şeyler sonlanabilir. Bu sonlanmalar her zaman yeni şeylere kapı açacaktır. Tutulma etkisi bizi sararken, 12 Temmuz'da Merkür retro hareketini bitirip normal seyrine geçecek. İletişimde yaşanan sorunlar bitecektir. Merkür retrosu ruh halimizi olumsuz anlamda etkilemiş olabilir. Biraz daha sabır. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 5 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 09:08 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 09:18
Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünseniz de, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz.
Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.

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