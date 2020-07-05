Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazar

Günlerdir beklediğimiz Ay Tutulması gerçekleşti. Tutulmanın etkilerini uzun süre hissedeceğiz. Bu sabah ruh halimiz tutulmanın etki aldığı alana göre değişecektir. Bu tutulma bazı şeylerin bitişi olurken bazı şeylerin de başlangıcı olabilir. Oğlak burçları, tutulmadan dolayı, yorgun hissedebilirsiniz. Hayatınızda yeni bir döngü başlıyor. Tutulmadan en çok etki alan; Terazi, Koç, Aslan ve Yengeç burçları içinde geçerli bu durum. Hayatınızda bazı şeyler sonlanabilir. Bu sonlanmalar her zaman yeni şeylere kapı açacaktır. Tutulma etkisi bizi sararken, 12 Temmuz'da Merkür retro hareketini bitirip normal seyrine geçecek. İletişimde yaşanan sorunlar bitecektir. Merkür retrosu ruh halimizi olumsuz anlamda etkilemiş olabilir. Biraz daha sabır. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 5 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...