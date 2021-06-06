Günlük burç yorumları - 6 Haziran Pazar

KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin. BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz. Sorumluluk duygunuzn artıyor. İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. karmaşa içinde olacaksınız. YENGEÇ: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı var. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. ASLAN: YAŞAMA analizci bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim. Hızlı hareket ettiğiniz için küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için masraf yapıyorsunuz. BAŞAK: BUGÜN duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aktiviteler geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak, onlarla vakit geçireceksiniz. TERAZİ: KAFANIZDAKİ şeyi yapmada engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz. Akıllı davranarak başaracaksınız. AKREP: GERİ giden Plüton sizi olumlu etkiliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz. İş yaptığınız kişiler önemli olacak. YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Bir ilişkiniz varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var. OĞLAK: KARŞIT Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli. Hedefleriniz yüksek. Gizli saklı duygular peşinde olabilirsiniz. KOVA: YARATICILIĞINIZI kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bırakın. BALIK: DEĞİŞİMLERİNİZ çevreye ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalıyorsunuz.