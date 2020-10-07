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Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 10:10
Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

KOÇ: Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyacı olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

BOĞA: Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

İKİZLER: Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

YENGEÇ: Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün bilinçaltınız çok yoğun.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

ASLAN: Gereksiz bir tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.

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