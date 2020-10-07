Günlük burç yorumları - 7 Ekim Çarşamba!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları... KOÇ: Arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyacı olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. BOĞA: Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. İKİZLER: Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. YENGEÇ: Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün bilinçaltınız çok yoğun. ASLAN: Gereksiz bir tartışma ortamı yaratmaktan kaçınmalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. BAŞAK: Duygusal isteklerinizde yoğun bir artış söz konusu. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu hafta içinde; akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir. TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de seviyor ve sizinle paylaşıyor.