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Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

Bugün burcunuzda sizleri neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:57
Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için gereken şartlara sahipsiniz. Bugün, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

BOĞA: İŞ birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün, daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

İKİZLER: FİNANS konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için, uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacaktır.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

YENGEÇ: İŞ yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili bir takım olaylarıdenetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları - 7 Ekim Perşembe

ASLAN: YAPMAYI düşündüğünüz bir çok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. İçsel sesinizin doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda baskılı bir gündesiniz.

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