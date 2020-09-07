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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

Bugün Ay Boğa burcunda. Sakinlik arayışı içindeyiz. Bugün sevdiklerimizle olmak, onlar mutlu etmek için çabaladığımız bir gün olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz insanlar tarafından telefon alabilirsiniz. Diyetteyseniz, bugün yeme konusunda ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Kırgın olduklarınızı affedip, kalabalık sofralarda buluşmak istediğiniz bir gün olacak. Günün sonunda, fazla yediğiniz için hazımsızlık çekebilirsiniz. Aman dikkat! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2020 Pazartesi 09:43
Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

İKİZLER: Bir iş anlaşması için güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız.
Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

ASLAN: Duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

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