Günlük burç yorumları - 7 Eylül Pazartesi

Bugün Ay Boğa burcunda. Sakinlik arayışı içindeyiz. Bugün sevdiklerimizle olmak, onlar mutlu etmek için çabaladığımız bir gün olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz insanlar tarafından telefon alabilirsiniz. Diyetteyseniz, bugün yeme konusunda ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Kırgın olduklarınızı affedip, kalabalık sofralarda buluşmak istediğiniz bir gün olacak. Günün sonunda, fazla yediğiniz için hazımsızlık çekebilirsiniz. Aman dikkat! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...