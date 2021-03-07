Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.