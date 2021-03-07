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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? İşte 7 Mart Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 08:58 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 09:01
Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecektir.

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Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

ASLAN: Yönetici gezegeniniz Güneş'in su burcu olan Balık ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.

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