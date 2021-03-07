Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? İşte 7 Mart Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 08:58Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2021 Pazar 09:01
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KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Bugün bazı konularda değişim içinde olmanız gerekecektir.
BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek, çalışma koşullarınızı yaratmalısınız. Şartlarınız çok önemli.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz
YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün sizi hiç kimse anlamıyor.
ASLAN: Yönetici gezegeniniz Güneş'in su burcu olan Balık ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.