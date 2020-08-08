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Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

Bugün Ay Koç burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. Ayın Koç burcundaki hali, bugünün enerjik geçeceği anlamına gelir. Yerimizde durmak istemeyeceğimiz, sosyalleşmek istediğimiz bir güne uyandık. Aşk, güzellik gezegeni Venüs, Yengeç burcuna geçti. Aşkın en güzel zamanları geldi. Bugün itibariyle başlayan bu döngüyü iyi değerlendirin. Bu ayın en aşık burcu şüphesiz Yengeç olacak. Yengeç burçları, Venüs sizin burcunuzda hareket ediyor. Aşka kapılarınızı açma zamanı! Ağustosu iyi değerlendirin. Eylül kaosla birlikte geliyor! Eylül ayında Mars retrosunu daha detaylı konuşacağız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:06
Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

KOÇ: Hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi her zaman başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam oldukça önemli.

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Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

BOĞA: Bugün heyecanlanmanıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşündürtecek. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbirli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostlar bir araya geliyor.

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