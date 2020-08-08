Günlük burç yorumları - 8 Ağustos Cumartesi

Bugün Ay Koç burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. Ayın Koç burcundaki hali, bugünün enerjik geçeceği anlamına gelir. Yerimizde durmak istemeyeceğimiz, sosyalleşmek istediğimiz bir güne uyandık. Aşk, güzellik gezegeni Venüs, Yengeç burcuna geçti. Aşkın en güzel zamanları geldi. Bugün itibariyle başlayan bu döngüyü iyi değerlendirin. Bu ayın en aşık burcu şüphesiz Yengeç olacak. Yengeç burçları, Venüs sizin burcunuzda hareket ediyor. Aşka kapılarınızı açma zamanı! Ağustosu iyi değerlendirin. Eylül kaosla birlikte geliyor! Eylül ayında Mars retrosunu daha detaylı konuşacağız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...