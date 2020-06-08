  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 10:41
Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalı ve onlarla güç birliği ihtiyacındasınız. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Aydın'da akzambaklar çiçek açtı
Aydın'da akzambaklar çiçek açtı
  • SON DAKİKA