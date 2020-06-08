Günlük burç yorumları - 8 Haziran Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 10:41
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.
BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.
İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalı ve onlarla güç birliği ihtiyacındasınız. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.
YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı bir tavır sergiliyorsunuz. Olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.