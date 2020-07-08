Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

Ay iki gün boyunca boşlukta olacak. Bu da baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir. Tutulmadan dolayı zor bir hafta geçiriyoruz. Ay Tutulması'nın etkileri 7 aya yakın sürecek. Ancak ilk hafta olduğu için daha sert etkilere maruz kalıyoruz. Bu sene 6 tutulma olduğunu söylemiştik. Bu tutulmaların en önemlisi 14 Aralık'ta gerçekleşecek. 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan tam Güneş Tutulması ülkemizden görülmeyecek. 2020 yılında gökyüzü oldukça hareketli. Sıkışan gökyüzü hepimizi sıkıştırmaya başladı bile. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 8 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...