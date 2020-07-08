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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

Ay iki gün boyunca boşlukta olacak. Bu da baş ağrısı ve halsizliğe neden olabilir. Tutulmadan dolayı zor bir hafta geçiriyoruz. Ay Tutulması'nın etkileri 7 aya yakın sürecek. Ancak ilk hafta olduğu için daha sert etkilere maruz kalıyoruz. Bu sene 6 tutulma olduğunu söylemiştik. Bu tutulmaların en önemlisi 14 Aralık'ta gerçekleşecek. 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan tam Güneş Tutulması ülkemizden görülmeyecek. 2020 yılında gökyüzü oldukça hareketli. Sıkışan gökyüzü hepimizi sıkıştırmaya başladı bile. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 8 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:36
Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme özelliğiniz, karşınızdaki kişileri kırıyor.

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Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

BOĞA: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Merkür kombinasyon burcunuz Yengeç'te geri giderken, geçmiş ideallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Çevresel etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Çarşamba

ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

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