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Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:49
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

KOÇ: GEREKSİZ yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

BOĞA: SIRA dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: SOSYAL özgüveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazartesi

ASLAN: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

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