Günlük burç yorumları - 9 Eylül Çarşamba

Ay bugün İkizler burcunda. Enerjimiz oldukça yüksek. Birden fazla işi halletmek isteyebiliriz. Bugün kabımıza sığmayacağımız bir gün. Bol bol sosyalleşip, aklımızdaki her şeyi unutmak isteyebiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz, dedikodu dolu bir gün olabilir. Kulağınıza çok fazla laf gelebilir. Sizde laf taşıyabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmalı gün sonunda kavgaya dönüşecek söylemlerden kaçınmalısınız. Bugün hiç bitmesin isteyebilir, enerjinizi dizginlemekte zorlanabilirsiniz. İkizler burcunun çift ruhlu hali size de yansıyabilir, günü mutsuz kapatabilirsiniz. Ruh halinizdeki iniş ve çıkışlara dikkat! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...