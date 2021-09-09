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Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 08:38 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 08:53
Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

KOÇ: BUGÜN, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.

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Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.

Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

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