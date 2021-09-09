Günlük burç yorumları - 9 Eylül Perşembe

BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.
İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.
YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.
ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.