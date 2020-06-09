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Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 09:28
Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Uranüs'ten aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Salı

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve çevrenizde desteklendiğinizi görmek, sizi daha da güçlendirecek.

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