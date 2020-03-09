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Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 09:34
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

KOÇ:
İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Rahatladığınız zaman işinizde çok daha başarılı bir performans sergiliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

BOĞA:
Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsılıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

İKİZLER:
Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek. Askıda kalan işlerinizle ilgilenmek için, elinize fırsat geçiyor.Bugün çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

YENGEÇ:
Duygu alış verişi içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Gireceğiniz toplantılarda ve sosyal yaşantınızda akıl ve mantık karmaşası yaşamak istemediğiniz için, dinlemeyi yeğlerken, karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkileri konusunda temkinli hareket etmenizi, isabetli bir davranış olarak nitelendirebiliriz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi
Günlük burç yorumları - 9 Mart Pazartesi

ASLAN:
Ay burcunuzda ilerlerken, daha duygusal ve romantik ilişkiler içindesiniz. Aklınız oldukça karışık ve sürekli değişim gösteriyorsunuz.. Bugün olması gereken olayların dışında cereyan edecek olan çevresel sorunlar bazı kişilerin kafasını karıştıracak İçsel huzursuzluğunuzu yenerek, kendinizi işinize vermelisiniz.

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